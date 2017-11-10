Шесть человек стали жертвами обрушения дома в Ижевске

Ижевск, , 09:35 — REGNUM Жертвами обрушения части жилого дома в Ижевске стали шесть человек, среди них двое детей. Еще три человека пострадали.

«По последним данным, шесть человек погибли и трое пострадали, — цитирует ТАСС источник в оперативном штабе на месте происшествия. — Все пострадавшие — подростки, один из них находится в больнице в состоянии средней степени тяжести».

Тело шестого погибшего обнаружили под завалами. Сейчас остается неустановленным местонахождение двух жильцов дома, их поиски продолжаются. Кинологи обнаружили еще два места, где под завалами могут быть люди, но доступ к ним пока затруднен.

Спасатели отмечают, что разобрали уже 60% завалов. Общий вес обломков составляет 325 тонн, завалы достигают второго этажа.

Всех пострадавших от обвала разместили в школах, находящихся поблизости от дома. На помощь в ликвидации последствий обвала выехали все экстренные службы из ближайших регионов. В Ижевске объявили режим ЧС.

Сообщается, что траур глава Удмуртии объявит после того, как будут полностью разобраны обвалы.

Напомним, 9 ноября в Ижевске рухнула секция девятиэтажного жилого дома — в подъезде с первого по девятый этаж обрушились стены и перекрытия. Основной версией происшествия является взрыв бытового газа, который, предположительно, произошел в районе третьего этажа.

Момент взрыва и обрушения зафиксировали камеры наружного наблюдения, расположенные на соседних зданиях. По факту обрушения возбудили уголовное дело.

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