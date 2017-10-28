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В Омске перевернулась маршрутка с пассажирами

Происшествия

Авария произошла в субботу, 28 октября, на Красноярском тракте

Омск, 28 октября 2017, 18:43 — REGNUM  Пассажирский микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем Toyota в Омске. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области.

Авария произошла в субботу, 28 октября, на Красноярском тракте. По последним данным, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро получили различные травмы.

«Водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» (…), двигаясь по маршруту 426, следуя по Красноярскому тракту в направлении поc. Береговой, в районе д. 155 не справился с управлением допустил опрокидывание автомобиля с последующим столкновение с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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