В Омске перевернулась маршрутка с пассажирами

Омск, , 18:43 — REGNUM Пассажирский микроавтобус «ГАЗель» столкнулся с легковым автомобилем Toyota в Омске. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области.

Авария произошла в субботу, 28 октября, на Красноярском тракте. По последним данным, в результате ДТП погиб один человек, еще семеро получили различные травмы.

«Водитель пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» (…), двигаясь по маршруту 426, следуя по Красноярскому тракту в направлении поc. Береговой, в районе д. 155 не справился с управлением допустил опрокидывание автомобиля с последующим столкновение с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Читайте также: При столкновении «КамАЗа» со школьным автобусом в Коми погибли четверо

А также: В Перми попал в ДТП маршрутный автобус