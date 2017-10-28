В Перми попал в ДТП маршрутный автобус

Пермь, 28 октября 2017, 17:04 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Перми. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел в субботу, 28 октября, на улице Дорога дружбы.
«Маршрутный автобус недалеко от остановки наехал на препятствие и съехал в кювет, — уточнил источник. — Есть пострадавшие среди пассажиров».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины ДТП пока неизвестны.
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