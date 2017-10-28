В Перми попал в ДТП маршрутный автобус

Пермь, , 17:04 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Перми. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел в субботу, 28 октября, на улице Дорога дружбы.

«Маршрутный автобус недалеко от остановки наехал на препятствие и съехал в кювет, — уточнил источник. — Есть пострадавшие среди пассажиров».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

Читайте также: ДТП в Югре: сбивший четырех пешеходов водитель сбежал

Читайте также: На Камчатке в ДТП с маршруткой пострадали три пассажира