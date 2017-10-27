При столкновении «КамАЗа» со школьным автобусом в Коми погибли четверо

Сыктывкар, , 18:12 — REGNUM В Республике Коми в Сыктывкарском районе грузовой автомобиль «КамАЗ» столкнулся со школьным автобусом. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкарского района.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от села Ыб на 735 километре трассы Чебоксары — Сыктывкар. Известно, что школьный автобус вез детей из поселка Яснэг.

По предварительным данным, смертельные травмы получил водитель школьного автобуса и двое взрослых-сопровождающих. Одна девочка была госпитализирована в травмой головы. Четвертый погибший — водитель «КамАЗа».

На месте столкновения работают сотрудники экстренных служб.