ЛНР: От злоупотребления наркотиками погиб один военнослужащий ВСУ

Луганск, , 16:25 — REGNUM Солдат украинской армии умер из-за злоупотребления наркотиками, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел 24 октября в 53-й бригаде ВСУ. Один из военнослужащих бригады, употребляя героин, не рассчитал дозу и, в результате, скончался от передозировки. Марочко подчеркнул, что смерть солдата пытаются списать на «осложнение заболевания воспалением легких».

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Также подполковник отметил, что наркотики и алкогольные напитка поставляют в украинской армии в зону ведения боевых действий в Донбассе на военных автомобилях, не подлежащих осмотру полицией.

«Самое страшное то, что командиры всех степеней и рангов «крышуют» доставку этой «веселой смерти» бойцам, так как имеют с этого хорошие «откаты», — сказал Марочко.

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Напомним, из-за употребления алкогольных напитков и низкой дисциплины в украинской армии нередко возникают конфликты между солдатами с летальным исходом. Так, ранее после употребления алкогольных напитков, два военнослужащих ВСУ расстреляли своих сослуживцев из автоматов, погибли двое человек.

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