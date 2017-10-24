В Казахстане назначили дату слушаний по делу экс-министра Бишимбаева

Астана, , 14:37 — REGNUM Предварительные слушания по делу экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева назначены на 31 октября, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны.

«Дело принято к производству специализированного межрайонного суда по уголовным делам, — отмечается в сообщении. — Предварительное слушание назначено на 31 октября 2017 года. Оно состоится в 10:00 (07:00 мск — прим. ИА REGNUM )».

Напомним, экс-чиновник подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере. Кроме того, по предварительным данным, находясь на должности руководителя холдинга АО «НУХ Байтерек», Бишимбаев похитил порядка 1 млрд тенге (171 млн рублей).

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил Бишимбаева от должности министра 28 декабря 2016 года. 10 января 2017 года он был задержан. Вместе с экс-чиновником были также задержаны руководители и учредители других компаний, участвовавших в криминальном сговоре.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Байтарек», являясь национальным управляющим холдингом, контролирует реализацию ключевых проектов в Казахстане.

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