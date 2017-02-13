Бывшего министра экономики Казахстана подозревают в крупных хищениях

Астана, , 10:13 — REGNUM



Бывшего казахстанского министра экономики Куандыка Бишимбаева подозревают в крупном хищении при постройке предприятия-производителя листового стекла в городе Кызылорде (Казахстан), сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции Казахстана.

По версии правоохранительных органов, Бишимбаев организовал хищение одного миллиарда тенге, или трёх миллионов долларов, находясь на должности руководителя холдинга АО «НУХ Байтерек». Схема предусматривала вывод денег через фирмы ТОО Orda Glass и ТОО «Шымкентхиммонтаж» (подрядчик OG).

Напомним, Бишимбаева задержали 10 января — по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере. 12 января он был арестован сроком на два месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем году в Казахстане было несколько коррупционных скандалов, получивших широкую известность. Так, 17 ноября стало известно о расследовании в отношении руководства государственной компании «Байтерек DEVELOPMENT». Через пять дней после задержания руководства компании Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что сумма взяток, полученных топ-менеджерами государственного холдинга, составляет 288 миллионов тенге (57,6 миллионов рублей).

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