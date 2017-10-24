Столкновение автобусов в Малайзии: 8 погибших, более 30 ранены

Себеранг Перай, Малайзия, , 09:59 — REGNUM По меньшей мере восемь заводских рабочих погибли и еще 33 ранены в результате столкновения двух автобусов сегодня утром на скоростном шоссе, соединяющем северные и южные районы Малайзии, сообщает 24 октября издание New Straits Times.

Один из автобусов, везший рабочих из Индонезии и Непала, остановился на левой стороне дороги из-за поломки двигателя, а водитель другого транспортного средства не успел затормозить перед препятствием, — прокомментировал случившееся помощник комиссара местного управления полиции Ник Роз Аджан.

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«Восемь человек погибли. В общей сложности 23 человека получили серьезные травмы, а еще 10 — незначительные», — добавил он

Напомним, в прошлом году в Малайзии уже было зарегистрировано крупное ДТП с автобусом. Тогда с обрыва рухнуло транспортное средство, перевозившее 30 человек. 13 из них погибли.