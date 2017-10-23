В Башкирии с 9-метрового моста упал автобус с четырьмя пассажирами

Уфа, , 11:50 — REGNUM В Башкирии на 1378-м километре трассы Самара — Уфа — Челябинск микроавтобус с четырьмя пассажирами пробил заграждение и упал с 9-метрового моста, передает 23 октября издание «Уфа1» со ссылкой на источник в ГИБДД по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел в Благоварском районе недалеко села Языково. 23-летний житель Татарии, находившийся за рулем «Toyota Hiace» не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел на полосу встречного движения и, продолжая движение, упал с высоты.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пассажирский автобус, в котором ехало пять человек, упал с моста, высотой 9 метров», — сообщил источник.

В салоне автобуса находилось пять человек, включая водителя. Трое из них обратились за медицинской помощью. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Ранее в ДТП с автобусом под Санкт-Петербургом пострадали 18 человек. Дорожная авария произошла вечером 22 октября на 90-м километре автотрассы М-11 «Нарва».

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