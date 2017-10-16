Более 70 человек пострадали от отравления грибами в Липецкой области

Липецк, , 13:20 — REGNUM Число жителей Липецкой области, отравившихся с начала сезона грибами, превысило 70 человек. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в отделе санитарного надзора управления Роспотребнадзора по региону.

Так, 13 октября в Липецкой области грибами отравились еще 4 человека. В местную больницу попали двое пожилых мужчин и двое пожилых женщин, которые употребляли в пищу рядовки, зеленушки и неизвестные грибы.

Отмечается, что всего с начала сезона грибами отравились 73 человека, среди которых 7 детей.

«В большинстве случаев, медики смогли помочь пострадавшим, многие выздоровели и выписались, — передает вещатель. — Однако напомним, что в больнице умерли двое пенсионеров».

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