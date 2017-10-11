Более 60% жителей России хотя бы раз в жизни собирали грибы и ягоды

Москва, , 08:18 — REGNUM Жители России бывают в лесу, на реке, на природе с разными целями и по разным поводам. В основном отдыхающие собирают грибы и ягоды. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Так, 68% граждан хотя бы раз в жизни собирали грибы. 22% ходили в лес за грибами несколько раз в год. Никогда не собирали грибы 32% опрошенных.

Ягоды собирали 62% респондентов. Несколько раз в год в лес «по ягоды» ходили 18%. 38% никогда не собирали ягоды.

Охотились или ловили рыбу хотя бы раз в жизни меньшее число жителей России. Регулярно ходят на рыбалку 46% граждан. 54% никогда не рыбачили.

Рыбалка имеет выраженную гендерную окраску: 65% мужчин ловили рыбу хотя бы раз в жизни, 18% занимаются ловлей ежемесячно. При этом 70% женщин ни разу не ходили на рыбалку.

Охота большинству жителей России не приносит удовольствия. Так, 79% никогда не ходили на охоту. Любят охотиться лишь 21% опрошенных, были щдин-два раза в жизни 9% граждан.

Опрос проведен 15 — 19 сентября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.