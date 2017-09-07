Барнаул: педагог, публично унижавший детей, отказался признавать свой голос

Барнаул, , 11:07 — REGNUM В судебном разбирательстве по поводу неэтичного поведения преподавателя одного из барнаульских лицеев, допустившего неоднократные публичные оскорбления в отношении двоих детей и их родителей, произошёл неожиданный поворот. Учитель отказался признавать свой голос на скандальной аудиозаписи, сделанной мамой одного ученика.

«Она сказала, что голос на записи не ее. Сказала, что комитет по образованию заставил написать ее такого рода объяснительную. И директор отказывается от данных ранее показаний в суде», — сообщила сегодня, 7 сентября, корреспонденту ИА REGNUM мама одного из пострадавших детей.

Напомним, о факте грубого поведения учителя в отношении двоих учеников начальной школы редакции ИА REGNUM стало известно в ноябре 2016 года. Тогда матери двух второклассников рассказали, что располагают диктофонной записью, на которой слышно, как учитель долго и публично унижает детей. И действительно, при ее прослушивании выяснилось, что преподаватель не только оскорбляет учеников и их родителей («двоечники и тунеядцы ‑ и мамы такие же — двоечницы и тунеядцы») под смешки всего класса («пустое место»), но и кричит, сыплет угрозами («Я просто терплю-терплю‑ и вышвырну его отсюда», «Если они будут рыпаться, я приду, вы мне потом скажите»), а также передразнивает ребёнка с дефектом речи. Такое отношение педагога к мальчикам их родители поясняют тем обстоятельством, что в их семьях не было возможности сделать деньги на нужды класса и подарки учителю. Именно по этой причине одному из ребят пришлось сидеть за партой с отломанным краем («Он будет сидеть за этой партой, пока вы не сдадите деньги»), а у другого от постоянных окриков и оскорблений возник энурез. Именно это обстоятельство и вынудило маму одного из ребят положить в рюкзак сына диктофон.

Все оскорбления были записаны одним днем, в начале учебного года. Но все, чего удалось добиться родителям, это перевода детей в другие классы. Директор лицея упомянутую выше запись сподобился прослушать только спустя несколько месяцев, и то после того, как узнал о намерении редактора ИА REGNUM написать статью о случившемся.

«Говорить все эти фразы это, конечно, недопустимо — я это как директор говорю, и как педагог. Все-таки, есть педагогический такт — разговаривать с ребенком так, как это должен делать учитель. Естественно, оскорбления, высказанные там в адрес и ребенка, и мамы — они недопустимы. Поэтому здесь я сразу говорю: конечно, учитель не прав. Сегодня у нас будет создана комиссия по расследованию данного инцидента. Думаю, учитель понесет наказание», — кипятился директор лицея. На деле же вышло по другому: поскольку сроки применения наказания были упущены, что преподаватель через суд добилась отмены наложенного взыскания и продолжает работать, как и прежде.

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И вот теперь, когда родители одного из учеников, отчаявшись добиться справедливости, обратились в суд о возмещении морального вреда ребенку, пострадавшему от неэтичного поведения учителя, ключевые фигуранты этой истории повели себя, мягко сказать, странно. И это несмотря на то, что некорректное поведение учителя подтверждено проверкой минобразования Алтайского края, а факты ухудшения здоровья ребенка после сложившегося события отражены в медицинских документах.

«Несовершеннолетний перенес нравственные страдания, моральное давление, был унижен и оскорблен. Усугубляется это тем, что все это произошло на глазах его одноклассников, что негативно отразилось на отношениях одноклассников к ребенку, они еще долгое время над смеивались и дразнили его. По делу теперь планируется назначить четыре экспертизы. Представители учителя подали на родителей заявление на возбуждение уголовного дела по факту плохого воспитания своих детей. Представители учителя (их двое) говорят о сфабрикованных делах, что учитель в действительности никакого неэтичного пропуска не совершала, вину свою не признает и все отрицает. И вообще это не оскорбления, а вполне уместные слова для учителя, так ребенок неуправляем и сам виноват. И уверяют суд, что напротив вред ребенку причинен матерью, которая его систематически избивает и плохо воспитывает. Вообще очень много грязи и вранья, они изворачиваются как ужи на сковородке, используя низкие методы защиты, как бы побольнее задеть маму, которая в положении и ждет третьего ребенка», — проинформировала юрист Мария Доценко.

Заметим, версия о том, что родители, мол, «сами виноваты», звучала и в ходе беседы моей беседы с учителем. Ввиду того, что теперь педагог решила «откреститься» от скандального аудио, возможно, слова, сказанные ею в октябре 2016 года, окажутся весьма показательными.

Учитель, которого обвиняют в некорректном обращении с учениками:

«Оправдываться я не намерена по многим пунктам. Тон повышаю. Действительно, бывает такое — бывает не только в отношении этого ребенка, но и в отношении других детей. По поводу оскорблений, которые я употребляла в адрес ребёнка, передразнивала и так далее, этого не было никогда и не будет. Дело в том, что ребенок с дефектом — не один такой ‑ и если бы относиться к детям равно, то и передразнивать и других детей нужно. Такого не было никогда».

Из расшифровки скандальной диктофонной записи:

— Илья С… где был в субботу?

— Я, в сьюбботу?

— Да, ты, в сьуюбботу? У нас уроки были в субботу, а у тебя?

— Я в музыкальную ходил.

— Мне фиолетово. Главная для тебя школа не музыкальная. Если ты не получишь диплом в музыкальной школе, ты как-нибудь переживешь, если ты не получишь диплом в этой школе, то тебя никуда не возьмут работать… Сюда подошел…

(Судя по звуку, ребенок идет).

— Чего врать-то? В музыкальной: вы уж с мамой тогда договаривайтесь, вместе — как врать. Ты врешь, что в музыкальной был, мама врет, что на картошку. Кто из вас прав, кому верить?

— То есть, на картоську!

— А то есть, на картоську, ну слава богу. Заявление чтобы мама мне завтра принесла его.

Учитель, которого обвиняют в некорректном обращении с учениками:

«Немного хочу предысторию рассказать. С Анастасией (мама одного из пострадавших детей) у нас конфликт начался с первого класса, когда я зафиксировала у ребенка травму, полученную ребенком дома. Он пришел в школы с разбитой головой и с этого момента пришлось писать характеристики не очень лестные на ребёнка, так как были проблемы и с поведением и с успеваемостью. Пришлось ходить на инспекцию по делам несовершеннолетних, куда приглашали и маму и меня и социального педагога объяснять эту ситуацию. Там связана ситуация с семьей. Да, возможно, я повышала тон на ребенка. В адрес мамы были неуважительные слова с моей стороны, так как мама, к сожалению, знает только свои права, но очень сильно забывает о своих обязанностях. В начале года от мамы требовалось выполнить элементарные действия: написать анкету, в которой она бы указала данные. Тем более у мамочки появился летом третий ребенок, сведения о которых я должна была знать. Мама игнорировала всячески мои просьбы и записи в дневнике. В итоге когда я высказалась, что мама не может выполнять свои обязанности как положено, в этот момент мама как раз и записала диктованную эту запись».

Из расшифровки скандальной диктофонной записи:

— Вы че с матерью, совсем обалдели что-ли? Она мне сегодня полдня трезвонит, хотя я на работе нахожусь. Если твоя мама сидит дома, это не значит, что я не работаю! Скажи маме, что у меня уроки с часу, а до часу я работаю в другом месте, и я не могу отвечать на ее звонки. Понятно? Поэтому, будь добр, ей это, пожалуйста, передай — пусть завтра она мне все бумаги принесет: 4 бумажки ты мне должен… (на записи слышны удаляющиеся шаги).

Учитель, которого обвиняют в некорректном обращении с учениками:

«Единственное, что хочу сказать — да я была не права в том плане, что сорвалась и в адрес мамы высказалась нелестно. Во всем остальном я несогласно абсолютно с претензиями, которые мама указала в этой жалобе».

Из расшифровки скандальной диктофонной записи:

— Илья С!!! Я не поняла, почему ты в курточке здесь? (переходит на крик) я тебе уже дважды сказала — разденься! Ну вот, наконец-то. Так. Остались у нас анкеты не принесенные — Вани и Ильи С… — самые двоечники и тунеядцы ‑ и мамы такие же — двоечницы и тунеядцы. По другому сказать не могу.

Учитель, которого обвиняют в некорректном обращении с учениками:

«Действительно ведь они тунеядцы и двоечники. И проблема в том, что родители, что с той, что с другой стороны — только свои права всегда защищают. С Евгенией мы неоднократно общались по поводу того, что она не выполняет свои обязанности. У меня записи есть эти, они приходили, мы беседовали — они со всем соглашались абсолютно — говорили — мы исправимся, да, мы согласны со всеми вашими претензиями по поводу поведения и успеваемости ребенка, но на этом все дело заканчивалось. Родители уходили домой и со следующего дня продолжалось то же самое».

В завершении этого разговора учитель даже высказала обиду по поводу того, что родители не идут на контакт и не решают данный вопрос непосредственно с ним.

«Мама не идет со мной на контакт — может быть я и хотела бы договорится с ними мирно, полюбовно, но если они не идут на контакт, я не могу заставить их это сделать. Знаете, иногда становится обидно, что я хочу выяснить эту проблему, а они не приходят», — высказала тогда учитель.

Судя по всему, высказанное рвение наладить диалог плодов не принесло. Да и разве могло быть по другому? Лично мне очевидно: педагог слукавила даже в том, что она не передразнивала паренька. Причины, по которым родители удостоились званий «двоечников и тунеядцев» тоже не могут не вызвать удивления. Думается, что в таком же состоянии пребывают сейчас и в комитете по образованию, сотрудники которого проводили проверку.

Насколько уместна тактика «защищаясь — нападай» в данном вопросе определит суд.

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