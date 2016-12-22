Матери ребятишек утверждают, что неэтичное поведение педагога случилось после того, как родители не оплатили добровольные взносы, а учитель школы настаивает, что дело в самих учениках и предвзятом отношении к педагогу

Светлана Шаповалова, , 12:16 — REGNUM

Матери сразу двух учеников второго класса одного из барнаульских лицеев отправили заявление в прокуратуру Алтайского края с просьбой привлечь к ответственности педагога, которого они, прослушав скрытую аудиозапись, уличили в неэтичном поведении в отношении школьников. Жалоба и аудиофайлы в адрес прокурора Якова Хорошева ушли одновременно с уведомлением о произошедшем в ИА REGNUM. Подробности узнала редактор Светлана Шаповалова (Алтайский край).

Двоечники и тунеядцы

Ребятишки, о которых идет речь, возможно, не являются первыми учениками в классе, но на то, как выяснилось, у каждого есть свои причины.

Илья, к примеру, имеет небольшой речевой дефект, а Ване поставлен диагноз, связанный с хронической нервной болезнью. Оба мальчика учились вместе с первого класса, и оба стали изгоями для классного руководителя. Такой вывод можно сделать из аудиозаписи, направленной в прокуратуру.

В коротких диалогах можно распознать, к примеру, «допрос с пристрастием»: преподаватель перед всем классом выясняла, где был в субботу Илья, передразнивая речь паренька и обвиняя во вранье:

— Илья С… где был в субботу?

— Я, в сьюбботу?

— Да, ты, в сьуюбботу? У нас уроки были в субботу, а у тебя?

— Я в музыкальную ходил.

— Мне фиолетово. Главная для тебя школа не музыкальная. Если ты не получишь диплом в музыкальной школе, ты как-нибудь переживешь, если ты не получишь диплом в этой школе, то тебя никуда не возьмут работать… Сюда подошел…

(Судя по звуку, ребенок идет).

— Чего врать-то? В музыкальной: вы уж с мамой тогда договаривайтесь, вместе — как врать. Ты врешь, что в музыкальной был, мама врет, что на картошку. Кто из вас прав, кому верить?

— То есть, на картоську!

— А то есть, на картоську, ну слава богу. Заявление чтобы мама мне завтра принесла его.

Из другого фрагмента аудиозаписи можно и вовсе узнать, кто в классе «самые двоечники и тунеядцы»: причем эпитеты эти отнесены также и к родителям.

— Илья С!!! Я не поняла, почему ты в курточке здесь? (переходит на крик) я тебе уже дважды сказала — разденься! Ну вот, наконец-то. Так. Остались у нас анкеты не принесенные — Вани и Ильи С… — самые двоечники и тунеядцы ‑ и мамы такие же — двоечницы и тунеядцы. По другому сказать не могу.

Как пояснила ИА REGNUM мама Ильи — Анастасия — на грубое поведение учителя ребенок начал жаловаться еще будучи первоклассником — с декабря 2015 года. Хотя раньше, по ее словам, он с удовольствием ходил в школу, занимался в музыкальной школе, играл на скрипке, посещал спортивную секцию.

«Илья стал испытывать сильный стресс, состояние его стало подавленным, снизилась успеваемость, возник страх перед посещением школы, появилась бессонница, на нервной почве возник энурез. Осмотревший ребенка врач диагностировал «Неврозоподобное состояние». Но мои попытки выяснить причины такого отношения не принесли положительных результатов, ситуация не изменилась», — поясняет Анастасия. Тогда, по ее словам, чтобы убедиться в действительности жалоб ребенка, она положила ему в портфель включенный на запись диктофон.

Действительно, послушав еще один фрагмент записи, понимаешь: выяснить хоть что-то у учителя, который не только трубку не берет, так еще потом и хамит ребенку, мать которого недавно родила третьего малыша, весьма и весьма затруднительно:

— Вы че с матерью, совсем обалдели что-ли? Она мне сегодня полдня трезвонит, хотя я на работе нахожусь. Если твоя мама сидит дома, это не значит, что я не работаю! Скажи маме, что у меня уроки с часу, а до часу я работаю в другом месте, и я не могу отвечать на ее звонки. Понятно? Поэтому, будь добр, ей это, пожалуйста, передай — пусть завтра она мне все бумаги принесет: 4 бумажки ты мне должен… (на записи слышны удаляющиеся шаги).

По словам Анастасии, все эти диалоги были записаны в один день — 12 сентября 2016 года, а требуемые «бумажки» — это справки, подтверждающие, что семья Ильи — многодетная. Обращение к директору не помогло — он, хоть и знает Настю еще школьницей (она закончила лицей, в котором теперь учатся оба ее сына), не нашел времени прослушать записанные диалоги, не внял и словесным доводам, посоветовав самостоятельно урегулировать конфликт с учителем. Правда, переводу Ильи в другой класс той же школы — тут же поспособствовал.

«Мой ребенок стал в классе 32-ым. Классы большие — учеников много. Но уж лучше так, чем терпеть унижения и издевательства», — говорит Анастасия. О причине такого предвзятого отношения к ребенку у нее есть только одна версия — с появлением третьего ребенка семье стало тяжело тянуть выплату всех добровольных пожертвований и еще изыскивать деньги на общий подарок учителю.

«Я на собрании в прошлом году не стала сдавать 250 рублей: по стольку решили сброситься родители, чтобы купить карту магазина украшений «Золотой телец». Вероятно, это и стало причиной перемены отношения к моему сыну», — считает мама Ильи.

Пустое место

Взаимосвязь несданных пожертвований с отношением к детям подтверждает и мама Вани — Евгения. В прошлом году, когда сын пошел в первый класс, она попала в серьезную автомобильную аварию.

«У меня был сломан череп и ноги в нескольких местах. Требовалось дорогостоящее лечение. Доверенным лицом стала бабушка Вани. В сентябре ходить категорически нельзя было, но я пошла на костылях — первое собрание ведь. Тут обнаружилось, что нужно добровольно оплатить вступительный взнос — 3 тыс. рублей. У нас таких денег тогда не нашлось. А Ваня, между тем, стал приходить со школы в порванной на рукаве рубашке. Он у нас левша, и было понятно, что раз она рвется в одном и том же месте, то ткань обо что-то цепляется. Моя мама пришла в школу посмотреть — что и как ‑ и увидела, что край у парты, за которой сидит Ваня, обломан. Кстати, такая парта оказалась единственной в классе ‑ и она досталась сыну не случайно. Учитель так и заявила маме: «Он будет сидеть за этой партой, пока вы не сдадите деньги», — вспоминает Евгения.

По ее словам, после услышанного бабушка сразу пошла к директору школы, и тот сказал: «у ребенка будет новая парта». И действительно, в течение двух недель парту Ване заменили. Но, как поняла потом Евгения, это было только начало конфликта.

«Понимаете, я считаю, что добровольное пожертвование — это личное дело каждого. После этого инцидента было еще одно родительское собрание. Я также на костылях на него пришла. Что сделала учитель? Она во всеуслышанье озвучила, унизив при том меня, что я не сдала деньги на нужды класса и школы. После родительского собрания я пошла к директору и говорю: «Почему меня унижают, у меня нет сейчас таких средств платить 3 тысячи, когда у меня лечение стоит гораздо больше?». Директор был со мной согласен, говорит: «Не платите ничего, это дело каждого». На том и порешили: квитанции идут, я их стопочкой складываю. Между тем, учитель, видимо, решает отыграться на ребенке. Понимаете, он у меня отстающий, с серьезным диагнозом, но без денег, вероятно, оказался совсем неинтересен учителю. Представьте, он учится во втором классе, но не умеет ни писать, ни читать, ни считать. Ростом Ваня — самый маленький в классе, но сидел почему-то за последней партой — до того момента, пока мы не принесли справку от окулиста», — рассказывает Евгения.

Она сожалеет, что главным двигателем в образовательном процессе часто становятся деньги: «Комитет родительский собирает подарки — не так, как в любой другой школе — коробка конфет и цветочки — а на золото — сертификат «Золотой телец».

Евгения тоже намерена добиться перевода Вани в другой класс.

«Я знаю директора, — он хороший человек и грамотный руководитель, — он пойдет мне навстречу. Ведь в нулевом классе, когда мы только по субботам в школу ходили, ребенок еще не понимал, что, как и для чего в школе, то сейчас-то он — взрослый, ему девятый год. Но он каждый день приходит с занятий со слезами на глазах и говорит: «я ее ненавижу», «я больше не пойду туда», «она орет на меня». Каждый день встречаю ребенка и боюсь, что он у меня будет в припадках в коридоре валяться. В пятницу, 18 октября, Ваня потерял шапку — когда в библиотеку ходили. Пришел домой, говорит, «я боюсь» — «она (учитель) ТАК на меня орала». А на уроках на него внимание обращает, только чтобы злость сорвать, говорит: дети, запомните, Ваня это — ноль, пустое место. А родители учеников на меня косо смотрят — мол, все сдали взносы, а я не сдала. Но никто не поинтересовался, почему не сдала. Просто на тот момент я не могла сдать такую сумму», — резюмирует Евгения.

Кстати, в аудиозаписи, отправленной прокурору, тоже есть фрагмент диалога, из которого следует, что «пустым местом» Ваню учитель предлагает считать всем ученикам в классе:

— Я вас уже просила несколько раз: ну старайтесь не обращать на него внимания. Вот представьте пустое место, ‑ и все. Я понимаю, вам сложно — он вам мешает — поверьте, он мне тоже мешает. Но если он не понимает, если у него в голове не хватает шариков и роликов (смешок в классе) — он не понимает. Я просто терплю-терплю (повышает голос) ‑ и вышвырну его отсюда, — доулыбаешься мне.

Все угрозы по поводу «вышвыривания», разумеется, имеют место быть только на словах. А на деле, по свидетельству Евгении, Ваню не всегда выпускают из класса, когда пареньку нужно выйти в уборную.

«Мы пьем сильное лекарство. Я предупреждала, чтобы в туалет сына отпускали по первому требованию, но это требование часто игнорируется. А 16 ноября, был морозный день и ребенок опоздал на внеурочное занятие: из-за одышки медленно шел. Так ему в класс зайти запретили — так и сидел полчаса в коридоре, пока урок не закончился. Какая может быть учеба с таким отношением?» — поясняет Евгения.

С таким отношением, судя по аудиозаписи, маленьким «изгоям» не только учеба не давалась, но и спокойных обедов ребятам недоставало:

В!!! Руки помыл? Не пойдешь с нами. Будешь сидеть там, раз ты не умеешь в классе себя вести. Дети будут кушать, а ты сидеть и облизываться там (под смешки одноклассников). Дима. Настя. Оставляю вас здесь за главных, чтоб вы следили — особенно за Ильей и за Ваней. Если они будут рыпаться, я приду, вы мне потом скажите.

«Хороший урок»

Директору школы и учительнице, о которой говорилось выше, редакция ИА REGNUM задала сегодня лишь два вопроса.

Руководитель учебного заведения, которому мы накануне настоятельно порекомендовали все-же послушать аудиозапись, ответил на вопрос «Насколько позволительно педагогу подобным образом общаться с детьми-второклассниками?«

Директор:

— Говорить все эти фразы это, конечно, недопустимо — я это как директор говорю, и как педагог. Все-таки, есть педагогический такт — разговаривать с ребенком так, как это должен делать учитель. Естественно, оскорбления, высказанные там в адрес и ребенка, и мамы — они недопустимы. Поэтому здесь я сразу говорю: конечно, учитель не прав. Сегодня у нас будет создана комиссия по расследованию данного инцидента. Думаю, учитель понесет наказание. Наказание у нас — это и выговор, это и лишение, скажем, на какой-то период стимулирующих выплат. Но при этом, я так скажу: разговор об увольнении — он стоять не будет. Что произошло, то произошло, учитель, я думаю, сделает из этого соответствующие выводы, и по крайней мере, для нее это будет хорошим уроком. А то что сказано, я с вами полностью согласен, это недопустимо.

Классная руководительница тоже получила возможность высказать свое мнение по поводу обоснованности жалоб, обозначенных мамами школьников.

— Оправдываться я не намерена по многим пунктам. Тон — повышаю — действительно, бывает такое, — не только в отношении этого ребенка, но и в отношении других детей. По поводу оскорблений, которые я употребляла в адрес ребенка — передразнивала и так далее — этого не было никогда и не будет. Дело в том, что ребенок с дефектом не один такой, и если бы относиться к детям равно, то передразнивать и других детей нужно, — такого не было никогда.

Что касается Ильи, то да, возможно я повышала тон на ребенка. В адрес мамы были неуважительные слова с моей стороны, так как мама, к сожалению, очень хорошо знает свои права, но забывает о своих обязанностях. В начале года от мамы требовалось выполнить элементарные действия, заполнить анкету, в которой она бы указала данные. Тем более у мамочки появился летом третий ребенок, сведения о котором я должна была знать. Мама игнорировала всячески мои просьбы, записи в дневнике. В итоге, когда я высказалась, что мама не может выполнять свои обязанности, как положено. В этот момент мама, как раз и сделала диктованную эту запись. В принципе, ребенок достаточно сложный, но у него никаких проблем не было в классе — как мама указывает — что у него только в школе проблемы — не было у него проблем в классе.

Единственное, что хочу сказать, да, была не права в том, что сорвалась, и именно в адрес мамы высказалась нелестно. Во всем остальном я не согласна абсолютно с претензиями, которые мама указала в этой жалобе. <…> Ваня и Илья — действительно ведь — они и тунеядцы и двоечники. И проблема в том, что родители — что с той, что с другой стороны — только свои права защищают.

«Один на один оставаться нельзя»

Все, чего хотят добиться мамы, обратившиеся в прокуратуру, это чтобы виновных привлекли к ответственности.

«В соответствии с п.1 ст. 21 Конституции Российской Федерации, достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Согласно ст. 34 ФЗ «Об образовании в РФ», обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. В соответствии со ст. 48 ФЗ «Об образовании в РФ», педагог обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений. На основании ст. 45 данного закона, родители (законные представители) вправе защищать интересы своих детей путем направления соответствующих обращений в органы управления образовательного учреждения или в комиссию по урегулированию споров (если таковая создана в ОУ) с требованием о проведении дисциплинарного разбирательства в отношении педагога и привлечении его к дисциплинарной ответственности, в том числе и увольнения», — говорится в жалобе прокурору.

О том, насколько часто добровольные пожертвования становятся проблемой для родителей, мы поинтересовались в местном отделении Общероссийского народного фронта.

Оказывается, с начала учебного года-2016 туда поступали жалобы лишь от родителей, вынужденных за свой счет покупать рабочие тетради (которые, понятно, обходятся недешево). Что касается добровольных вступительных взносов и подарков педагогам, то, по словам сопредседателя ОНФ в Алтайском крае и заместителя председателя комитета по социальной политике Барнаульской городской думы Марины Ермоленко, слышать о таких историях ей давно не доводилось.

«Есть определенные суммы на какие-то определенные нужды. Но они добровольные, — вот это основной момент, на который нужно сделать акцент. Поэтому, если семья находится в какой-то трудной жизненной ситуации, то это, конечно же, никак не должно влиять на отношение к ребенку. Потому что ситуации действительно бывают разные, а сборы — еще раз повторю — они добровольные. Поэтому, если мы говорим о каком-то конкретном случае, не стоит его ровнять под общую гребенку — мол это у нас так везде. Я работаю в школе, и были такие ситуации, когда действительно — нет денег. Даже когда я училась, были ситуации, когда не могли на выпускной, допустим, деньги собрать. Ничего страшного из этого не было. Никто никого не гнобил. А если такая ситуация действительно имеет место быть, то нужно просто разбираться. Есть администрация школы. В любом случае, если такая ситуация возникает, один на один оставаться нельзя», — считает Марина Ермоленко.

Интересно, что бы сказал, к примеру, Лев Николаевич Толстой, написавший душевный рассказ «Филипок», если бы ему, а не редакции ИА REGNUM, рассказали историю про барнаульских ребятишек, которые (как и маленький Филипок), хоть и не блистали знаниями, но стремление к учебе имели, только вот вместо учительского одобрения и поддержки, получили учительскую злость и даже презрение?

Да, время разное, и судьбы разные: во времена великого классика учителей в бизнес не посылали. Но как бы худо не жилось учителям и родителям учеников, это проблемы взрослых, а не их детей. Очень хочется верить, что школе удастся вернуть уважение этих мальчиков к преподавателям.

Редакции ИА REGNUM известны все координаты и фамилии фигурантов истории, а также и название учебного учреждения. Также мы располагаем аудиозаписями и копией заявления в прокуратуру. В самой статье эта информация не опубликована в интересах детей.