В Одессе нашли плантации наркотических растений

Киев, , 14:48 — REGNUM Почти 90 кг наркотических веществ изъяли правоохранители в Одесской и Николаевских областях на Украине, сообщает 11 августа пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ходе обысков плантации наркотического растения. По данным прокуратуры, злоумышленники получали ежемесячный оборот от незаконной деятельности в размере нескольких млн гривен (больше $100 тыс.).

На данный момент задержан один из организаторов сети распространения и производства наркотиков. Во время обысков также было обнаружено почти 90 кг наркотических веществ растительного происхождения, 55 г амфетамина, 8 л прекурсоров, мини-лаборатория для производства амфетамина с необходимым оборудованием.

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Помимо этого в обыскиваемых помещениях правоохранители нашли тротиловые шашки, боевые гранаты, боеприпасы, пластид.

Напомним, по данным МВД РФ, Украина занимает первое место среди всех стран, из которых в Россию поступают наркотики, причем ранее «лидером» был Китай. Так, за 2016 год российские правоохранители привлекли к ответственности 1398 граждан Украины за незаконный оборот наркотиков.

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