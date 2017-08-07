Отпуск в Дубае: Пассажир пытался провести с собой свыше килограмма героина

Исламабад, 7 августа 2017, 10:10 — REGNUM 1 тыс. 300 грамм героина было изъято у пассажира, направляющегося в Дубай, сообщает 7 августа GeoTV.
Преступник был задержан в международном аэропорту Джинна в пакистанском городе Карачи.
Наркотическое вещество было спрятано в чемодане преступника, рассказали в службе по борьбе с наркотиками Пакистана.
Это не первый подобный случай, когда пассажир пытается вывезти наркотические вещества из Пакистана: в начале 2017 года 1 кг героина был изъят у человека, следовавшего в Саудовскую Аравию.
Более серьезный случай, связанный с незаконным оборотом наркотиков, произошел 22 мая 2017 года. В аэропорту Беназир Бхутто в Исламабаде на борту самолета было обнаружено 20 кг героина.
Данная находка произошла фактически случайно: правоохранительные органы произвольным образом назначили проверку в четырех самолетах «Пакистанских международных авиалиний».
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