Капитан сборной Мексики по футболу обвиняется в наркоторговле

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM В США обвиняют бывшего футболиста «Барселоны» Рафаэля Маркеса в связях с наркоторговцами. Об этом 9 августа сообщает Daily Mail.

Министерство финансов США объявило о том, что вводит санкции против 22 граждан Мексики, а также 42 находящихся в стране компаний. Все они обвиняются в связях с наркомафией.

В число людей, в отношении которых американские власти вводят санкционные меры, входит бывший игрок «Барселоны» и капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес.

Сообщается, что 38-летний футболист имеет давние отношения с мексиканским наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом. Спортсмен действовал в качестве прикрытия его бизнеса, осуществлявшего продажу наркотиков.

Также отмечается, что счета и активы в США всех субъектов, попавших в список, заморожены.

На сегодняшний день Маркес играет за мексиканский клуб «Атлас». За свою карьеру он сыграл 142 матча за сборную Мексики, в которых забил 17 голов.

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