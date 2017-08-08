Пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт Астаны

Астана, , 11:15 — REGNUM Экстренная ситуация возникла в самолете казахстанской авиакомпании SCAT утром 8 августа, сообщает 8 августа «NewTimes.kz».

Согласно сообщению, самолет, вылетев по рейсу из Астаны, был вынужден развернуться и вновь совершить посадку в аэропорту столицы Казахстана. По словам командира экипажа, смена курса самолета произошла из-за сбоя высотной системы. Причина сбоя аппаратуры неизвестна.

Читайте также: Разгерметизация салона самолета все же была: пассажиры калининградского Boeing-737

Отмечается, что в результате сбоя высотной системы в самолете сработала автоматическая защита от снижения давления — все пассажиры смогли воспользоваться кислородными масками, которые автоматически выпадают из отсеков над сиденьями.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году в самолете Boeing-737, летевшим рейсом Москва-Калининград, возникла нештатная ситуация, которую пассажиры описали как «разгерметизация салона самолета». Во время полета автоматически выпали кислородные маски, всех пассажиров попросили надеть дыхательные устройства. Снизившись с 10 тыс. до 1,5 тыс. метров самолет благополучно долетел до Калининграда.

Читайте также: Самолет Ростов-на-Дону — Римини вернулся в аэропорт из-за неисправности

Читайте ранее в этом сюжете: Два пассажирский лайнера «не разошлись» в аэропорту Торонто