Самолет Ростов-на-Дону — Римини вернулся в аэропорт из-за неисправности

Ростов-на-Дону, , 22:17 — REGNUM Самолет A-320, вылетевший из Ростова-на-Дону в итальянский курортный город Римини, был вынужден вернуться в аэропорт из-за неисправности. Об этом, как передает НТВ, сообщила директор департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ростова-на-Дону Ольга Ладейщикова.

«Самолет Airbus A-320 Ростов-на-Дону — Римини вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону, но в 18:33 мск вынужден был приземлиться, — говорит Ладейщикова. — Во время полета, по предварительным данным, индикатор указал, что есть какая-то неисправность».

Отмечается, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, никто не пострадал. За пассажирами отправили резервный борт.

В настоящее время выясняются причины ЧП.