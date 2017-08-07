Сколько стоит бездействие начальника следственного отдела?

Астрахань, , 13:30 — REGNUM Всё покупается и продаётся — совесть, карьера, свобода. Видимо, из этих соображений исходил начальник следственного отдела УМВД России по Астрахани, когда решил преступить черту закона. Заподозрили высокопоставленного стража порядка в коррупции, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

В региональном следственном управлении СКР уточнили, что попался Я. на крупной взятке. По данным следствия, крупную сумму полицейский получил прямо около здания следственного управления УМВД России по Астраханской области. Сотрудники УФСБ задержали его с поличным при передаче денежных средств.

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На чём же решил заработать страж порядка? Деньги, как сообщает СКР, предназначались начальнику отдела за незаконные действия по уголовному делу, которое находилось в производстве его отдела. Я. пообещал подследственному изменить квалификацию совершённого им противоправного деяния на другую статью УК РФ, санкцией которой предусмотрено меньшее наказание. Свои «услуги» страж порядка оценил в 500 тыс. рублей, которые и получил через посредника.

Отвертеться от уголовной ответственности у оборотня в погонах вряд ли получится. Уголовное дело в отношении него возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

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Ответить за содеянное придётся не только самому подозреваемому в коррупции начальнику отдела, но и его непосредственному начальству. В настоящее время в УМВД России по Астраханской области уже проводится служебная проверка. Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

«Кроме того, его непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнили в региональном УМВД.

В ближайшее время суд решит, какую меру пресечения избрать для подозреваемого — домашний арест или заключение в СИЗО.

Возможно ли вообще искоренить коррупцию? Ответ на этот ставший риторическим вопрос искали на днях соседи Астраханской области по ЮФО — краснодарцы. Так, по мнению участников заседания, которое состоялось в администрации кубанской столицы, для борьбы с коррупцией, необходима, в том числе, гражданская инициатива. Отмечалось, что к участию в реализации мер по противодействию коррупции, совершенствованию системы антикоррупционной политики нужно привлечь активных и неравнодушных жителей, а также общественные организации.

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Ещё одним важным моментом в изучении проблемы коррупции и выработке путей её решения, как отметили участники заседания, является мнение населения. Так, в 2017 году в Краснодаре был проведен опрос (участие в нём приняла тысяча жителей краевого центра — прим. ИА REGNUM), который показал, что проблема коррупции стабильно занимает вторую строчку среди самых серьёзных проблем России после экономического кризиса. С другой стороны, количество горожан, которые сообщили, что в течение года им приходилось попадать в коррупционную ситуацию, стабильно снижается в последние три года.

В целом краснодарцы склонны оценивать коррупционную ситуацию в городе более оптимистично, чем в общероссийском масштабе. Треть от общего числа опрошенных сообщили, что сталкивались с взятками в различных ситуациях. При этом в Краснодаре ежегодно растёт число горожан, которые принципиально отказываются от возможности дачи взятки, предпочитают решать свои вопросы законным путём.

Снижается коррупционная преступность и в Астраханской области (в 2016 году она сократилась на 15,7% (с 299 до 252 эпизодов). А вот средний размер взятки, напротив, вырос на 52%. Если раньше в среднем сумма незаконного вознаграждения составляла 27 тыс. рублей, то в 2016 году она увеличилась до 47 тыс. рублей. При этом более чем в два раза возросло и количество пресеченных фактов получения взяток (с 27 до 57) и посредничества во взяточничестве (с 8 до 16).

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Причём на взятках достаточно часто попадаются высокопоставленные чиновники и должностные лица, в том числе депутатов местных органов самоуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на взятке в полмиллиона рублей попался межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Б.. Через своего посредника — старшего помощника — он получил 500 тысяч за решение вопросов в интересах индивидуального предпринимателя.

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