Экс-глава астраханского УФСИН ответит за использование труда заключённых

Астрахань, , 14:36 — REGNUM Уголовное дело бывшего начальника УФСИН России по Астраханской области Алексея Киктева уже в ближайшее время будет направлено в суд. Следствие собрало достаточно доказательств вины бывшего стража порядка в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 20 июля.

Ответить перед правосудием экс-начальнику ведомства придётся за использование труда заключенных, а также двух своих подчинённых, от которых Киктев потребовал «облагородить» его домовладение. Речь идёт о доме в Астрахани, приобретённом в декабре 2015 года родственником тогда еще главы УФСИН. Фактически же строением владел и пользовался сам обвиняемый.

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Глава астраханского УФСИН останется под домашним арестом ещё на месяц

Боясь навлечь гнев начальств и опасаясь последствий, подчинённые Киктева из своего кармана оплатили материалы и комплектующие для изготовления окон, лестницы, шкафов, вольера для собаки и беседки, а также тротуарную плитку на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Часть предметов заключенные изготовили в производственных цехах исправительной колонии, причем за работу им не заплатили ни копейки. Перевозились все материалы и мебель на служебном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года начальник УФСИН России по Астраханской области, полковник внутренней службы Алексей Киктев был арестован. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Его обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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