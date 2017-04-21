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Плати ‑ и нарушай! В Астрахани поймали на взятке прокурора

Происшествия

За полмиллиона рублей природоохранный прокурор Волжской межрегиональной прокуратуры обещал не проводить проверки деятельности индивидуального предпринимателя

Астрахань, 21 апреля 2017, 14:36 — REGNUM  

В Астрахани попал под статью о коррупции межрайонный природоохранный прокурор Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Борисихин. Через своего посредника — старшего помощника Эльвиру Сулейманову — он получил 500 тысяч рублей в качестве взятки за решение вопросов в интересах индивидуального предпринимателя, сообщили ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Факт взятки был зафиксирован вчера, 20 апреля. Руководитель компании передал для прокурора полмиллиона рублей за непроведение проверок исполнения требований федерального законодательства об охране природы при осуществлении работ в рамках заключенного муниципального контракта.

При передаче денежных средств непосредственно от посредника прокурору тот был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области. В зависимости от роли прокурора и его помощницы возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве».

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Дела уголовные: Астраханский экс-депутат объявлен в федеральный розыск

Стоит отметить, что не отказываются от крупных взяток в Астраханской области не только прокуроры. Так, в апреле 2017 года попали под коррупционную статью два экс-сотрудника регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Задержав сбытчика наркотиков, они потребовали от него 500 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Также в апреле 2017 года Следственный комитет Астраханской области сообщил о том, что в поле зрения правоохранителей попал бывший депутат областной думы Павел Григоршев. В бытность руководителем «Каналводстроя» он изготовил ряд подложных актов приема строительно-монтажных работ, которые должны были проводиться на очистных сооружениях и разводящих сетях водопровода в селе Маячное Икрянинского района. За невыполненные фактически работы было выплачено более 2,7 млн рублей.

Ранее тот же Григоршев обвинялся в хищении более 3 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство объекта в поселке Винный Володарского района области.

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