30% леса на Украине вырублено нелегально

Киев, , 11:06 — REGNUM Более 30% лесов на Украине вырублено нелегально, сообщает 6 августа украинское издание «Gazeta.ua».

Согласно сообщению, особо плачевная ситуация с лесами наблюдается в Карпатских горах, где местность буквально за несколько лет из лесистой превращается в пустынную.

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Отмечается, что «ходовым» товаров у лесных браконьеров являются ели и сосны, поскольку их можно продать по наиболее выгодной цене. Как пишет издание, незаконная вырубка леса привела к тому, что Украина из одной из самых зеленых стран в Европе стала страной с наименьшим количеством лесонасаждений.

Напомним, в некоторых странах незаконная вырубка леса приравнивается к терроризму. Так, в 2016 году в Румынии приняли законопроект, согласно которому нанесение серьезного ущерба водным и земельным ресурсам приравнивается к «угрозе национальной безопасности Румынии».

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