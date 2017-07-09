«Лесоруб» устроил стрельбу под Киевом

Киев, , 09:58 — REGNUM В Киевской области Украины произошел конфликт между местными жителями и «лесорубами». Об этом сообщил начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире телеканала «112 Украина».

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июля, в поселке Водогон.

«Произошел конфликт между местными жителями и неустановленными лицами, которые вырубали лес, — уточнил Зозуля. — Произошло это около 4:00 утра. Они начали пилить сосны, рубать их. Местные жители вышли на конфликт».

При этом начальник управления патрульной полиции Киева добавил, что один из «лесорубов» произвел несколько выстрелов в своих оппонентов.

«Человек, который стрелял никого не ранил и был задержан», — говорит Зозуля.

По его словам, во время конфликта также был задержан еще один мужчина, который на грузовике пытался протаранить толпу людей.

«Было осуществлено несколько выстрелов в двигатель и в колеса автомобиля, за счет чего автомобиль был остановлен», — добавил начальник патрульной полиции.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка.