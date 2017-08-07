Патрушев призвал проверить другие шахты в Якутии после ЧП на руднике «Мир»

Якутск, , 09:10 — REGNUM Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с главой республики Саха (Якутия) Егором Борисовым заявил о необходимости проверить другие шахты в регионе после ЧП на руднике «Мир», сообщает 7 августа RT.

«Такие аварии не должны происходить. Поэтому надо проверить ситуацию и на других объектах. Все проверки должны происходить на плановой основе», — сообщил Патрушев.

Также он подчеркнул, что необходимо оказать необходимую помощь всем пострадавшим в результате ЧП на руднике.

Отмечается, что в ходе встречи глава Якутии доложил Патрушеву о ходе спасательных работ на руднике.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа на руднике «Мир» компании «Алроса» произошел прорыв воды. В момент аварии в шахте находился 151 человек, из них 142 были эвакуированы в тот же день, ещё один горняк был поднят на поверхность 5 августа и был госпитализирован в реанимационное отделение мирнинской городской больницы. Поиски восьми человек продолжаются.

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По предварительным данным, причиной затопления стал технологический сбой в резервуарах хранения воды. Следственный комитет начал проверку по признакам правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

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