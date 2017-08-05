Эвакуированный из шахты «Мир» горняк находится в реанимации

Якутск, , 11:21 — REGNUM Стволовой Алишер Мизраев, которого 5 августа эвакуировали из шахты «Мир» якутской алмазодобывающей компании «АЛРОСА», спасся благодаря тому, что очень хорошо ориентировался на руднике. Он смог найти места, где есть воздух, дошел до подъемника и позвонил спасателям.

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«Дело в том, что Алишер знает всю шахту, он работает со дня основания, — рассказал ИА SakhaDay брат спасшегося горняка Пётр Евдокимов. — Ему на открытии сам Владимир Путин руку пожал. И в этот раз он сам поднялся с самого низкого горизонта, искал точки, где есть воздух, так и спасся. Дошел до подъемника и позвонил спасателям».

По информации пресс-службы АК АЛРОСА, поднятый сегодня из шахты горняк госпитализирован в реанимационное отделение мирнинской городской больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое, у шахтёра общее переохлаждение и ушиб лёгкого, но его жизни ничего не угрожает.

По словам родственника Алишера Мизраева, он мог бы не работать в день ЧП, была возможность взять отгул перед отпуском. Но горняк любит свою работу, и его постоянно награждают как передового работника, сообщил его брат.

«Алишер находился в шахте почти сутки, и, конечно, его спасение можно назвать чудом. Перед отпуском он строил планы, собирался познакомиться с родителями невесты. И эти планы, наконец, сбудутся. Надеемся на спасение остальных шахтеров!», — сказал также Пётр Евдокимов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на шахте рудника «Мир» произошло 4 августа. В момент прорыва воды под землёй находился 151 горняк. 142 шахтёра были спасены ещё вчера, один сегодня, продолжаются поиски 8-ми.

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