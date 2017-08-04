СКР начал проверку после затопления шахты в Якутии

Якутск, , 14:36 — REGNUM Процессульная проверка по факту нарушения требований техники безопасности при горных работах на неработающем карьере «Мир» проводится в Якутии, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального ГУ Следственного комитета РФ.

«В Якутии проводится процессуальная проверка по факту нарушения правил техники безопасности при выполнении горных работ», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что следователи проводят проверку по признакам правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении горных работ.

Напомним, 4 августа 2017 года на неработающем карьере «Мир» (Мирнинский ГОК АК"Алроса», город Мирный, Якутия) произошло затопление находящегося под землей рудника. В это время в шахте работали горняки — 151 человек.

По предварительным данным, никто не пострадал. Горянков оперативно вывели на поверхность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, причиной затопления стал технологический сбой в резервуаре хранения воды.

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