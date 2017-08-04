Талибы провели серию атак в Афганистане: ликвидированы десятки боевиков

Кабул, , 18:56 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили серию скоординированных атак в южной афганской провинции Гильменд, силы безопасности Афганистана ликвидировали более 40 террористов, 4 августа сообщает Anadolu.

За последние 12 часов в районе города Гиришк, расположенного в 30 километрах к северо-западу от Лашкаргаха, столицы провинции Гильменд, уничтожены более 40 террористов.

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Пять членов афганских национальных сил безопасности (ANSF) погибли в результате взрыва заминированного автомобиля, заявил представитель администрации провинции Гильменд Омар Звак.

«Силы спецназа и ВВС Афганистана отразили нападение боевиков. Ликвидированы 42 талиба, семь получили ранения», — добавил Звак.

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Напомним, первое нападение боевиков в провинции Гильменд произошло вечером 3 августа в районе Якхчал. В региональной администрации заявили, что целью террористов был мост, жизненно необходимый для строительства многомиллиардного газопровода, связывающего Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

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