В Казахстане из-за катастрофы приостановили эксплуатацию самолетов ЯК-12

Астана, , 17:28 — REGNUM В связи с крушением самолета ЯК-12, произошедшего утром 27 июля, Казахстан приостановил эксплуатацию этих летательных аппаратов. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«На основании происшествия в Панфиловском районе Алма-Атинской области с воздушным судном Як-12 ТОО «НАК Казавиа» Комитетом гражданской авиации МИР РК принято решение о приостановлении эксплуатации воздушных судов ЯК-12 на территории РК до окончания расследования», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Всего в Казахстане, по сведениям Комитета гражданской авиации, зарегистрировано шесть самолетов ЯК-12, пять из них находятся в рабочем состоянии.

Также сообщается, что уполномоченным органом по расследованию является Департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию Казахстана. В самом Департаменте ситуацию прокомментировал глава этого ведомства Жанибек Тайжанов. По его словам, предварительной причиной крушения стало «столкновение воздушного судна с земной поверхностью».

Стало известно, что самолет совершал обработку кукурузных полей от мотыльков. В 08.45 он начал заходить на второй круг и примерно в 9.20 разбился. Данный факт зарегистрирован в КУИ и ЕРДР ЛОВД в аэропорту Алма-Аты по ч.3 ст.344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Уголовного кодекса Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июля, в селе Шолакай Панфиловского района Алма-Атинской области, что находится в 10 километрах севернее Жаркента, произошло крушение самолета ЯК-12. На борту находились два человека — пилот Хамит Акбергенов 1963 г.р., уроженец Карагандинской области, и пассажир Масимжан Масимов, 1978 г.р., глава Крестьянского хозяйства «Аршидинов». Оба они погибли.

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