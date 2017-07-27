При падении самолета Як-12 в Казахстане погибли 2 человека

Алма-Ата, Казахстан, , 09:18 — REGNUM Самолет Як-12, на борту которого находились два человека, упал в Казахстане. Об этом, как передает Sputnik, сообщил комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию республики.

Авария произошла в четверг, 27 июля, в Алма-Атинской области.

«27 июля произошло падение самолета Як-12, принадлежащего авиакомпании «Казавиа», в Панфиловском районе Алматинской области, село Шолакай, 10 км севернее от Жаркента, — говорится в сообщении ведомства. — 2 человека погибли».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.