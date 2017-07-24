В Кабуле в результате взрыва погибли более 20 человек

Кабул, , 07:54 — REGNUM Более 20 человек погибли в результате взрыва возле дома заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика в Кабуле. Об этом сообщает TOLONews на своей странице в соцсети Twitter.

«Более 20 человек погибли в результате взрыва», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте теракта работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля в северо-западной части Кабула был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. По предварительным данным, целью атаки террористов стал дом заместителя главы правительства Афганистана Мохаммада Мохакика.

Силы безопасности страны, прибывшие на место ЧП, оцепили прилегающую территорию.

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