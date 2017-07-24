Понедельник, 24 Июля 2017 года
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Мощный взрыв прогремел на западе столицы Афганистана

Политика

Целью террористов стал дом вице-премьера страны

Кабул, 24 июля 2017, 06:49 — REGNUM  Начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван террористами в северо-западной части Кабула, целью атаки стал дом заместителя главы правительства Афнанистана Мохаммада Мохакика, сообщает 24 июля агентство Xinhua со ссылкой на сообщения свидетелей.

«Взрыв произошел в районе Кала-э-Шада примерно в 06:50 по местному времени, — говорится в сообщении. — Характер взрыва был похож на самоубийственную автомобильную бомбардировку».

Силы безопасности страны заблокировали прилегающие к месту взрыва территории. Над местом взрыва поднимается большое облако черного дыма.

В результате взрыва пострадали как минимум несколько человек. Свидетели говорят о нескольких машинах скорой помощи, прибывших к месту трагедии. Официального сообщения о количестве жертв не поступало.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Взрывы в Афганистане