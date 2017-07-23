ВСУ стягивает к линии фронта крупнокалиберные артиллерийские установки

Луганск, , 14:22 — REGNUM Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки выпустили по территории Луганской Народной Республики 117 боеприпасов. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных видов и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 117 мин и гранат. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Логвиново, Красный Яр, Калиново, Желтое, Нижнее Лозовое, Донецкий и район памятника князю Игорю», — констатировал подполковник.

Марочко рассказал, что силовики Киева разместили на линии фронта самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», гаубицы и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».

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Представитель оборонного ведомства республики считает, что Вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия размещения военной техники вблизи линии соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Попасная выявлены две 152-мм САУ «Акация»; в районе населенного пункта Орехово отмечена огневая позиция одной 122-мм САУ «Гвоздика»; в районе населенного пункта Луганское обнаружены огневые позиции двух 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30. В районе Светлодарска также отмечено размещение четырех замаскированных РСЗО «Град», — сказал подполковник.

Кроме того, подполковник Андрей Марочко проинформировал, что два военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранение при попытке киевских силовиков обстрелять территорию Луганской Народной Республики.

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«Вчера в результате взрыва мины в стволе миномета на позициях 1-го батальона 24 бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка во время преступных обстрелов территорий нашей республики двое украинских военнослужащих погибли, еще один получил тяжелое ранение. Этот инцидент тщательно скрывается от вышестоящего командования», — резюмировал представитель оборонного ведомства ЛНР.