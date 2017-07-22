В районе Славяносербска в ЛНР обострилась ситуация

Луганск, , 17:56 — REGNUM Вооруженные силы Украины ведут наиболее интенсивные обстрелы территории Республики на Славяносребском направлении. Об этом сегодня, 22 июля, на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Наиболее интенсивные обстрелы ведутся на Славяносербском направлении. Это районы населенных пунктов Желобок, Фрунзе, Донецкий, Сокольники, Пришиб, Славяносербск, Желтое и Раевка», — рассказал он.

«На этом направлении у вооруженных сил Украины была произведена ротация, 58-я бригада поменяла 93-ю. Поэтому обострение мы и предполагали там», — отметил Марочко.

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Андрей Марочко также отметил, что, по данным разведки, киевские силовики продают подготовленные позиции в зоне так называемой «АТО» новоприбывшим подразделениям.

«По нашей информации, в настоящее время при ротации подразделений из зоны проведения «АТО» введено негласное правило — выкупать вновь прибывшими подразделениями подготовленные позиции. Цена вопроса варьируется от нескольких ящиков водки до ящика гранат, также до 10 — 15 тысяч гривен», — рассказал Марочко.

«Так, подразделения 58-й бригады отказались «выкупать» у 93-й бригады хорошо подготовленные в инженерном отношении наблюдательные посты в районе населенного пункта Катериновка и позиции на первой линии обороны в районе станции Сифонная. В результате бойцами уходящих подразделений позиции были наполовину засыпаны грунтом, а посты просто подорваны», — сообщил подполковник.

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В целом, морально-психологическое состояние военнослужащих и офицерского состава 58-й бригады вооруженных сил Украины характеризуется как крайне низкое.