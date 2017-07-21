Жители села Никольское на Камчатке ощутили землетрясение до 3 баллов

Петропавловск-Камчатский, , 11:19 — REGNUM На Камчатке днем 21 июля произошло очередное землетрясение, которое жители села Никольское Алеутского района ощутили силой до трех баллов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

По данным ведомства, землетрясение произошло в акватории Берингова моря на расстоянии 128-ми километров юго-восточнее села Никольское, до береговой линии расстояние составило 103 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1.

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Это уже второе землетрясение за день. До него утром в акватории Тихого океана было зарегистрировано другое сейсмособытие магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 202 км от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля примерно в 300 км от Никольского произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Толчки в Никольском ощущались силой до 5 баллов. Была объявлена угроза цунами, которую позже отменили. Краевая комиссия по ЧС перевела в режим повышенной готовности силы и средства сразу в нескольких районах края, так как, по утверждению сейсмологов, последовавшая серия афтершоков могла привести к возникновению цунами.