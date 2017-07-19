Камчатка усиливает меры безопасности из-за произошедшего землетрясения

Петропавловск-Камчатский, , 10:41 — REGNUM На Камчатке принято решение перевести в повышенную готовность силы и средства муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС в Олюторском и Карагинском районах. В еще двух муниципалитетах — Алеутском и Усть-Камчатском такие меры уже приняты. Это все связано с сильным землетрясением, которое произошло на полуострове 19 июля — его магнитуда в эпицентре составила 7, а в ближайшем к эпицентру селе Никольском толчки ощущались силой до 5 баллов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ситуацию обсудили на краевой комиссии по ЧС. Было отмечено, что в Алеутском и Усть-Камчатском районах приняты необходимые меры безопасности, проводятся тренировки в учреждениях социальной сферы и учреждениях с массовым пребыванием людей, проверены все системы экстренного оповещения населения, запасы местных резервов.

«Наряду с Усть-Камчатским и Алеутским районами в зоне возможного цунами могут оказаться Олюторский и Карагинский. Поэтому в качестве превентивных мер краевая КЧС рекомендовала главам этих муниципалитетов также перевести необходимые силы и средства в повышенную готовность», — сказал на заседании замминистра спецпрограмм региона Евгений Липаков.

По словам сейсмологов, в районе Командорских островов регистрируются интенсивные афтершоки с магнитудами от 4 до 6,5, что является нормальным развитием сейсмического процесса после сильного землетрясения. Вместе с тем учёные не исключают, что магнитуда подземных толчков может увеличиться, в этом случае есть вероятность возникновения цунами.

При этом особо подчеркивается, что, согласно прогнозным данным науки, в Петропавловске-Камчатском, Елизовском районе и Вилючинске сильных землетрясений не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение ощутили в Усть-Камчатском районе силой до 3 баллов, а в Петропавловске-Камчатском — до 2. После мощного толчка последовали афтершоки. Эпицентр находился примерно в 300 км от села Никольское Алеутского района на границе Берингова моря и Тихого океана.