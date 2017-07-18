«Страшно до жути»: на Камчатке после землетрясения идут афтершоки

Петропавловск-Камчатский, , 07:13 — REGNUM Произошедшее на Камчатке 17 июля землетрясение, эпицентр которого находился на границе Берингова моря и Тихого океана, перепугало жителей села Никольское. Этот населенный пункт ближе всего был к эпицентру — на расстоянии до 300 км.

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Сейчас, как передает корреспондент ИА REGNUM, люди делятся впечатлениями в социальных сетях.

«В Никольском воду из луж расплескало! Идти по земле было сложно, не теряя равновесия, в помещениях падало все что может упасть… Страшно до жути, жители перепугались, давно так сильно не трясло», — пишут очевидцы.

Сейсмологи рассказали, что после первого мощного толчка последовала серия более мелких — афтершоков. Уже насчитали 6 афтершоков, глубина и магнитуда которых уже определена.

«Но более слабых гораздо больше», — отметили собеседники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке произошло землетрясение. В Никольском оно ощущалось силой до пяти баллов, в столице Камчатки — до двух, в Усть-Камчатском районе — до трех баллов. При этом Центр цунами объявил угрозу цунами высотой до 50 см, но потом она была отменена.