У берегов Турции образовалось цунами после землетрясения

Бодрум, Турция, , 02:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, сообщает Геологическая служба США (USGC).

Эпицентр землетрясения находился в 10 км от городу Бодрум на юго-западе Турции, его очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о разрушениях в результате подземных толчков на данный момент не поступало.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает об образовании малого цунами после землетрясения. Специалисты центра рекомендуют жителям региона избегать посещения пляжных зон.

Между тем турецкие власти заявили, что вероятность образования цунами мала. В распространённом сообщении отмечается, что после землетрясения ожидаются большие волны.

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