В районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Фукусима , Япония, , 04:24 — REGNUM На северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6, передает телерадиокомпания NHK.

По данным главного метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, его очаг залегал на глубине 40 километров.

Сообщается, что подземные толчки ощущались в 17 префектурах страны, в том числе в столице — городе Токио.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Напомним, в марте 2011 года префектура Фукусима пострадала в результате землетрясения магнитудой 9,1 и последовавшего за ним цунами. На АЭС «Фукусима-1» произошла авария, признанная второй по масштабу после Чернобыльской трагедии.

В регионе до сих пор проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии, на завершение которых, по оценкам специалистов, может уйти до 40 лет.