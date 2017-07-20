Лихач на маршрутке покалечил пассажиров в Астрахани

Астрахань, , 12:45 — REGNUM Пять жителей Астрахани пострадали в автоаварии с участием маршрутки. Причем аварию спровоцировал, по предварительным данным, именно водитель маршрутного такси, следовавшего по маршруту №45. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло 19 июля около 19:30 на улице Кирова.

На регулируемом перекрестке водитель микроавтобуса пренебрёг правилами дорожного движения и не уступил дорогу при повороте. В итоге машина столкнулась с иномаркой Honda Civic Ferio, которая двигалась со встречного направления. Удар оказался такой силы, что иностранный автомобиль отбросило на дорожное ограждение.

В результате пассажир иномарки 28-летний астраханец с переломом пальца позднее самостоятельно обратился в травмпункт. Кроме него, травмы получили и четыре пассажира маршрутки. Госпитализация потребовалась 21-летней девушки, у которой медики диагностировали ушибленную рану головы. После осмотра и оказания необходимой медпомощи её отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу с переломом левой локтевой кости и закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена 22-летняя пассажирка «ГАЗели».

На больничной койке оказалась и 19-летняя девушка, ехавшая в маршрутном такси в момент аварии. У нее сотрясение мозга. Ушиб мягких тканей лица получил и 20-летний пассажир. Оба были отпущены домой на амбулаторное лечение.

В обстоятельствах произошедшего разбираются дорожные полицейские. Уже установлено, что у водителя маршрутки пять неоплаченных штрафов. Проводится административное расследование.