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В Астрахани маршрутка врезалась в автобус: 11 человек в больнице

Происшествия

Маршрутное такси перевернулось

Астрахань, 23 апреля 2017, 14:03 — REGNUM  В Астрахани поездка на маршрутном такси обернулась больничной койкой для 11 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 23 апреля в микрорайоне Бабаевский.

Предполагаемый виновник аварии уже назван. ДТП спровоцировал 30-летний водитель маршрутной «Газели», следовавшей по маршруту № 30, который выехал на встречную полосу движения. Не успев вернуться в свой ряд, маршрутка врезалась в автобус «ЛиАЗ», а затем столкнулась с автомобилем «Nissan Note». После этого «Газель» опрокинулась.

Как уточнили в правоохранительном ведомстве, ранее распространенная информация о том, что причиной аварии стал взрыв колеса, действительности не соответствует.

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Три пассажира маршрутки попали в больницу после столкновения с грузовиком

В результате пострадали 11 человек. Водитель микроавтобуса получил закрытую черепно-мозговую травму, которая также диагностирована у большинства пассажиров. У женщин в возрасте 28, 54 и 58 лет помимо этого под вопросом перелом позвоночника, у 63-летней астраханки перелом руки.

Два пассажира были госпитализированы бригадами Центра медицины катастроф в тяжёлом состоянии. Уже известно, что один из них — это 25 летний местный житель. Еще у двух мужчин медики диагностировали сотрясение головного мозга, а также ушибы и ссадины.

В медучреждение также обратились и две женщины, ехавшие в маршрутном такси. 41-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» не пострадал.

В настоящее время на месте автоаварии работают сотрудники дорожной полиции. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП произошло в Астрахани в конце марта 2017 года. В Ленинском районе областного центра 28-летний водитель микроавтобуса «Газель» столкнулся с грузовым автомобилем «Ford Transit», ехавшем в попутном направлении. Травмы получили три пассажира маршрутки.

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