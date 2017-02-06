Водитель маршрутки без прав сбил пенсионерку в Астрахани

Астрахань, , 11:48 — REGNUM В Астрахани желание перейти улицу по всем правилам стоило пенсионерки здоровья. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 6 февраля, дорожный инцидент произошел на перекрёстке улиц Адмирала Нахимова и 2-й Лысогорской.

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Авария с участием маршрутки в Астрахани: шестеро пострадавшихВиновником стал водитель маршрутного такси № 1с, который и сбил 78-летнюю женщину. Он выехал на пешеходный переход при включении зелёного сигнала светофора. Оказавшая под колёсами микроавтобуса пенсионерка получила черепно-мозговую траву. Пострадавшая была доставлена в больницу бригадой Центра медицины катастроф.

Как выяснили сотрудники ДПС, за рулём микроавтобуса «Mercedes-Benz 308D» находился 25-летний астраханец. Ранее он был лишён прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также на его счету 13 неоплаченных штрафов.

Нарушителю грозит ответственность, вплоть до уголовной. В обстоятельствах произошедшего разбираются дорожные полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в Астрахани в середине лета прошлого года. Жертвами наезда маршрутки стали молодая мать с трехлетней дочерью. Проезжую часть пешеходы пересекали по нерегулируемому переходу. Пострадавшие получили множественные ушибы и ссадины.

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