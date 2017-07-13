МИД Узбекистана выясняет обстоятельства гибели сограждан в Санкт-Петербурге

Ташкент, , 19:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Узбекистана выясняет обстоятельства гибели семи граждан этой страны при пожаре в Санкт-Петербурге. Как говорится в сообщении МИД Узбекистана 13 июля, для участия в выяснении всех обстоятельств произошедшего и установления личностей погибших из Москвы в Санкт-Петербург вылетели сотрудники посольства Узбекистана в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 13 июля в металлическом ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на площади 600 кв. м. Пожарные при разборе завалов обнаружили тела семи погибших, предположительно, граждан Узбекистана. В настоящее время местными властями проводятся следственные мероприятия.

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