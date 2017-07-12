В ождании аномальной жары в Чувашии сняли режим повышенной готовности

Чебоксары, , 13:48 — REGNUM В Чувашии сняли режим повышенной готовности, который был введён 6 июля в связи с ливнями и сильным ветром. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 12 июля, премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. По прогнозам, в Чувашии ожидается 30-градусная жара.

Решение принято «в связи с нормализацией погодных условий и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности» на территории республики, отмечается в документе. Напомним, в связи с ливнями и сильными порывами ветра 6 июля был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашии единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 5−6 июля в Чувашии выпало более месячной нормы осадков, произошло отключение электроснабжения в населенных пунктах Канашского, Марпосадского и Урмарского района, размыло часть мостов.

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По данным автор проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, за 11 дней в Чебоксарах выпало 197% месячной нормы осадков — 128 мм. В столице республики начало июля выдалось на 3 градуса холоднее нормы. Средняя температура воздуха минувших 11 дней составила +15 градусов — так холодно в последний раз было в 2009 году. Самой холодной стала ночь с 7 на 8 июля, когда столбики термометров понизились до отметки +8 градусов тепла, тогда же наблюдалась наибольшая аномалия среднесуточной температуры воздуха — этот день оказался на 6,3 градуса холоднее, чем обычно. Самым теплым стал день 4 июля с показателем +23 градуса.

По прогнозам, в ближайшее время ожидается сухая и жаркая погода. Начиная с 16 июля и до конца второй декады июля, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы. П прогнозу Гидрометцентра России, теплая аномалия в это время будет составлять около 2 градусов. Самые жаркие дни предполагаются 17−18 июля, до +30 градусов тепла в тени.

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