30-градусная жара ожидается в Поволжье

Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Чувашии на этой неделе ожидается солнечная погода и жара. По прогнозам, жаркая погода установится 12 июля и продержится до 25 июля, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

«Некогда компактный южный циклон разросся до огромных размеров. Но чем большую территорию он охватывает, тем меньше у него остается сил. Поэтому скоро вместо циклона на Средней Волге установится область высокого давления с теплой и солнечной погодой», — говорит синоптик-любитель.

В начале недели атмосферные фронты пока еще продолжат портить погоду. 10−11 июля дожди, температура воздуха составит +16…+21 градус тепла. 12 июля объединятся два антициклона — южный и северный. Благодаря малооблачной погоде, столбики термометров в этот день резко повысятся до +25 градусов тепла.

Во второй половине недели центр антициклона установится над Башкирией и Оренбургской областью. Чувашия окажется на его теплой периферии. В результате в выходные дни воздух в республике прогреется до +30 градусов. При этом погода будет солнечная, дождей не ожидается. По предварительным прогнозам, сухая и жаркая погода в Поволжье продержится до 25 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии введён режим повышенной готовности для спасателей. 6 июля из-за сильного дождя и ветра произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Канашского района, подача света была возобновлена через три часа. В Марпосаде произошло отключение электроснабжения в 97 домах, в которых проживает около 400 человек — авария устранена. Днём шли работы по восстановлению электроснабжения в Урмарском районе.

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