В Мексике пассажиры подожгли автобус в ходе конфликта, один человек погиб

Мехико, , 01:50 — REGNUM Один человек погиб в результате пожара в пассажирском автобусе на юго-западе Мексики, передаёт телеканал RT.

Инцидент произошёл 10 июля на автотрассе в штате Мичоакан.

Как сообщили в полиции, между двумя пассажирами автобуса произошёл конфликт, в ходе которого один из них решил устроить пожар в транспортном средстве.

Уточняется, что остальные пассажиры успели покинуть салон автобуса, тогда как сам поджигатель погиб.

Что именно послужило причиной конфликта, на данный момент неизвестною Прокуратура штата проводит расследование по факту произошедшего.

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