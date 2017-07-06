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Разборка в Мексике: 26 человек погибли в результате перестрелки

Происшествия

Инцидент произошел утром в штате Чиуауа

Мехико, 5 июля 2017, 21:52 — REGNUM  По меньшей мере 26 человек погибли в результате перестрелки на севере Мексики, заявили представители прокуратуры, 5 июля сообщает Reuters.

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Инцидент произошел утром в штате Чиуауа в районе населенного пункта Лас-Варас. В перестрелке участвовали две конкурирующие преступные группировки.

Число погибших может возрасти, заявил представитель прокуратуры штата Чиуауа Феликс Гонзалез.

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Напомним, май 2017 года стал в Мексики самым кровавым за последние 20 лет. В мае убили 2 тыс. 186 человек. За первые пять месяцев 2017 года правоохранительные органы Мексики зафиксировали 30%-ный рост числа убийств по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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