Паводок под контролем, но службы в режиме готовности: ливни в Татарии

Казань, , 14:49 — REGNUM

В Татарии в связи с ливневыми дождями все профильные службы переведены в усиленный режим. Ситуация с паводком держится под контролем, но из-за осадков в зоне подтопления оказались два низководных автомобильных моста. Глава республики Рустам Минниханов по телефону рассказал Владимиру Путину о ситуации в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Движение по мостам через Свиягу, которые оказались подтоплены после ливневых дождей, накрывших Татарию 5−7 июля, закрыто. Транспорт пущен в объезд, а на дорожных объектах установлены временные водомерные посты, выставлены знаки о запрете проезда. Кроме того, на этих участках, в 1 км от села Кият и в 3 км от населённого пункта Черки-Бибкеево в Буинском районе, организовано дежурство дорожной службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июля в ряде муниципальных районов из-за сильных ветров жители остались без электричества. Но уже к вечеру 103 пострадавших населённых пункта начали получать услугу в полном объёме. Последствия аварии, которая с 8:00 оставила без электроэнергии 3 190 домов, были устранены. В работе по восстановлению было задействовано 512 человек и 141 единица техники. От МЧС России на местах работали 252 человека и 32 единицы техники

На 7 июля Гидрометцентр Татарии прогнозирует ухудшение погодных условия. Ночью ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с, а в Казани — до 18 м/с. Днём сила ветра будет доходить до 16 м/с. Кроме того, продолжатся сильные дожди.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 июля также стало известно, что усиление ветра до 15 м/с привело к частичному срыву кровли дома культуры села Старое Алпарова Алькеевского муниципального района. Сейчас идут работы по восстановлению.

Напомним, глава МЧС Владимир Пучков прогнозирует природные катаклизмы в июле. «Июнь был сложный и напряжённый. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

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