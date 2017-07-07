Электричество восстановили, но погодный прогноз для Татарии неблагоприятен

Казань, , 05:03 — REGNUM

В Татарии, которую 5−7 июля накрыло неблагоприятными погодными условиями, на утро 7 июля электроснабжение есть во всех районах. 103 пострадавших от ветра населённых пункта с вечера 6 июля начали получать услугу в полном объёме. Последствия аварии, которая с 8:00 оставила без электроэнергии 3 190 домов, устранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

В работе по восстановлению было задействовано 512 человек и 141 единица техники. От МЧС России на местах работали 252 человека и 32 единицы техники

На 7 июля Гидрометцентр Татарии прогнозирует ухудшение погодных условия. Ночью ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с, а в Казани — до 18 м/с. Днём сила ветра будет доходить до 16 м/с. Кроме того, продолжатся сильные дожди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 6 июля не успели вернуть электроснабжение в 1 460 домов, как оно пропало ещё в десяти районах республики. Всего без электричества с 8:00 и до 16:40 оставались 12 764 человека. В числе пострадавших — 103 населённых пункта Буинского, Бугульминского, Дрожжановского, Елабужского, Аксубаевского, Чистопольского, Черемшанского, Нурлатского, Лениногорского, Альметьевского районов.

Утром 6 июля также стало известно, что усиление ветра до 15 м/с привело к частичному срыву кровли дома культуры села Старое Алпарова Алькеевского муниципального района. Сейчас идут работы по восстановлению.

Напомним, глава МЧС Владимир Пучков прогнозирует природные катаклизмы в июле. «Июнь был сложный и напряжённый. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

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