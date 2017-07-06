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Ульяновск практически «ушёл под воду»

Происшествия

Без света остались почти 40 тыс. человек. Действует режим ЧС

Ульяновск практически «ушёл под воду»
Иллюстрация: 73.mchs.gov.ru
Гроза

Ульяновск, 6 июля 2017, 12:55 — REGNUM  В Ульяновской области из-за непогоды без света остались около 40 тыс. человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Восстановлением энергоснабжения занимаются 34 аварийных бригады.

С 5:00 по настоящее время происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ. Наблюдается сильный дождь и ветер с порывами до 27 м/с.

Без электричества остаются 37,8 тыс. человек, мощность отключенных потребителей — 10,5 МВт.

В Ульяновске на 24 часа введен режим ЧС, сообщили ИА REGNUM в министерстве промышленности, строительства и ЖКХ Ульяновской области.

По словам главы ведомства Дмитрия Вавилина, крупных аварий, спровоцированных стихией, на социально-значимых объектах удалось избежать. «В Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском, Тереньгульском, Новомалыклинском районах были отключены от электроснабжения 10 населенных пунктов, в которых проживает 5,4 тыс. человек. 35 аварийных бригад работает в Ульяновской области по восстановлению электроснабжения. В зону подтопления попали 32 дома в поселке Мостовая. Подготовлены резервные места размещения», — сказал министр.

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В связи с погодными условиями было остановлено движение ульяновского автовокзала. Задержано 12 рейсов, которые обслуживали 51 человек. Сейчас транспорт работает в штатном режиме.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. По словам главы регионального управления МЧС Сергея Аникина, в ликвидации последствий было задействовано более полутора тысяч сотрудников и более 630 единиц техники. Основные мероприятия — ликвидация заторов воды, очистка ливневых канализаций, уборка рухнувших деревьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дождь в Ульяновске начался утром 5 июля. К вечеру он только усилился. Всего в течение дня выпало 86 мм осадков. Частично отключено энергоснабжение населенных пунктов в пяти муниципальных районах области.

На территории Ульяновска и всего региона «сложилась обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей».

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Движение на ряде улиц было приостановлено, падали деревья, машины погружались в воду едва ли не до крыши.

Из-за падения деревьев повреждено более 30 автомобилей.

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