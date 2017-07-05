«Ветхозаветный» потоп из Москвы добрался до Ульяновска

Ульяновск, , 20:20 — REGNUM В Ульяновске с утра идет дождь. Но если утром это был легкий и накрапывающий дождик, то к вечеру стихия разыгралась в полную силу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По информации управления МЧС по Ульяновской области, в течение дня выпало 86 мм осадков. С 19:25 по местному времени частично отключено энергоснабжение 10 населенных пунктов в 5 муниципальных районах области. На территории Ульяновска и всего региона «сложилась обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей».

Движение на ряде улиц приостановлено, падают деревья, машины пытаются передвигаться и глохнут, погруженные в воду едва ли не до крыши.

По данным администрации Ульяновска подтоплены подвалы ряда домов в частном секторе Ленинского района, отмечено падение четырех деревьев, к их распиловке незамедлительно приступили сотрудники МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». В районе Майской горы зафиксирован размыв обочины дороги, туда отправили два грузовика со щебнем. Начальник МБУ «Управление гражданской защиты населения» Сергей Цывочка заявил, что за последние 25 лет в городе еще ни разу не было столь сильного ветра.

Власти города призывают сообщать обо всех случаях разрыва линий ЛЭП, падений деревьев и отключении коммунальных услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последний день июня омрачила серия мощных ливней, которые обрушились на Москву и регионы ЦФО. Не обошлось без жертв и пострадавших. Также сообщалось о поваленных деревьях и обрывах линии электропередач. За шесть часов 30 июня в Москве выпало более месячной нормы осадков. Известно, что в результате погиб один человек, более десяти — пострадали.

Синоптики предупреждали о движении стихии в сторону регионов Приволжского федерального округа.